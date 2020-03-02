Новый кардиологический центр возводят в Алтае

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочим визитом посетил район Алтай, где ознакомился с ходом строительства нового кардиологического центра. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Глава области также посетил реабилитационный центр в поселке Грехово, который сегодня успешно работает во благо жителей региона. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт родильного дома межрайонной больницы. В рамках перевода родильного дома на 3-й уровень регионализации было закуплено 31 наименование медицинского оборудования.

«Люди должны получать радость от появления ребенка, внука у себя дома, рядом. Не нужно ездить из Маркоколя в Усть-Каменогорск или из Урджара в Семей. Все должно быть здесь. Поэтому будем поднимать уровень родильных домов до второго», – сказал общаясь с роженицами Даниал Ахметов.

Всего в прошлом году 5 медицинских работников роддома прошли обучение в ведущих зарубежных клиниках, а также на базе государственного медицинского университета Семея, научных центров столицы и Алматы.





«Будем обучать больше наших специалистов. Литва — это неплохо. Но это только промежуточный этап. Лучшее в Германии, Англии, в Европе. Туда мы и будем отправлять наших врачей на обучение и повышение квалификации», – сказал глава региона.

Стоит отметить, за 2019 год в межрайонную больницу прибыли 6 молодых специалистов: 2 акушера-гинеколога, 2 хирурга, 1 анестезиолог, 1 травматолог. В реабилитационном центре в п. Грехово в условиях стационара оказываются специальные социальные услуги, соответствующие возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг. Центр рассчитан на 80 койко-мест, с временным пребыванием, сроком от 1-го до 6-ти месяцев.