Новый кабинет министров Пакистана приведен к присяге
Новый кабинет, состоящий из представителей союзных политических партий, был приведен к присяге более чем через неделю после того, как парламент Пакистана избрал премьер-министра Шехбаза Шарифа взамен ушедшего в отставку прежнего премьер-министра Имрана Хана. Об этом сообщает государственное телевидение Пакистана.
Шариф был избран 23-м премьер-министром Пакистана 174 голосами из 342 после того, как нижняя палата пакистанского парламента - Национальное собрание - вынесло Хану вотум недоверия.
Сам Шариф был приведен к присяге в качестве премьер-министра страны в начале прошлой недели. Присягу в Доме президента принял председатель сената Пакистана Садик Санджрани в отсутствие президента страны Арифа Алви.
Задержка с формированием кабинета была вызвана желанием нового премьер-министра разместить всех своих союзников в правительстве, состоящих из политических партий, которые ранее объединились, чтобы сместить Имрана Хана, сообщает Independent.
В апреле правоцентристская консервативная партия «Пакистанская мусульманская лига (Н)» во главе с Шахбазом Шарифом инициировала в парламенте вотум недоверия Имрану Хану, в результате он был смещен с должности. Оппозиция обвинила его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.
70-летний Шахбаз Шариф, младший брат бывшего трижды премьером Пакистана Наваза Шарифа, был выдвинут на пост премьера представителями оппозиционных партий.