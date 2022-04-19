Новый кабинет министров Пакистана приведен к присяге

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Члены нового правительства Исламской Республики Пакистан принесли присягу на церемонии во вторник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times.

Новый кабинет, состоящий из представителей союзных политических партий, был приведен к присяге более чем через неделю после того, как парламент Пакистана избрал премьер-министра Шехбаза Шарифа взамен ушедшего в отставку прежнего премьер-министра Имрана Хана. Об этом сообщает государственное телевидение Пакистана.

Шариф был избран 23-м премьер-министром Пакистана 174 голосами из 342 после того, как нижняя палата пакистанского парламента - Национальное собрание - вынесло Хану вотум недоверия.

Сам Шариф был приведен к присяге в качестве премьер-министра страны в начале прошлой недели. Присягу в Доме президента принял председатель сената Пакистана Садик Санджрани в отсутствие президента страны Арифа Алви.

Задержка с формированием кабинета была вызвана желанием нового премьер-министра разместить всех своих союзников в правительстве, состоящих из политических партий, которые ранее объединились, чтобы сместить Имрана Хана, сообщает Independent.

В апреле правоцентристская консервативная партия «Пакистанская мусульманская лига (Н)» во главе с Шахбазом Шарифом инициировала в парламенте вотум недоверия Имрану Хану, в результате он был смещен с должности. Оппозиция обвинила его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

70-летний Шахбаз Шариф, младший брат бывшего трижды премьером Пакистана Наваза Шарифа, был выдвинут на пост премьера представителями оппозиционных партий.