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    15:16, 29 Май 2021 | GMT +6

    Новый кабинет коррекции в Туркестанской области сможет принимать 150 «особенных» детей в год

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - КАЗИНФОРМ - Кабинет психолого-педагогической коррекции для детей с особыми потребностями открылся в селе Карабулак Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Открытие состоялось в рамках партнерства Фонда «Дара», Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и управления развития человеческого потенциала Туркестанской области.

    Здесь каждый «особенный» ребёнок и его семья могут получить квалифицированную помощь команды специалистов, среди которых дефектолог, психолог, логопед, сурдопедагог, инструктор ЛФК, учитель музыкально-ритмических занятий и других, оказывающих поддержку в его развитии.

    В кабинете коррекции есть необходимое современное оборудование: комплексы для занятий лечебной физкультурой, комната Монтессори, средства альтернативной коммуникации, дидактические и методические материалы, а также программное обеспечение, позволяющее проводить комплексную оценку развития ребенка и мониторинг эффективности проводимых занятий.

    «Кабинеты психолого-педагогической коррекции – это важные шаги на пути к созданию инклюзивного общества. Ежегодно один кабинет коррекции может обслуживать более 150 детей с различными нарушениями в развитии. Услуги оказываются детям и их семьям бесплатно. При поддержке нашего Фонда открыто уже 15 таких Кабинетов, включая в Карабулаке, и 16 Ресурсных центров практически по всему Казахстану», - говорит официальный представитель Фонда Мирас Иргебаев.

    По данным областного управления развития человеческого потенциала, в Сайрамском районе проживает 3552 детей с особыми образовательными потребностями, из них 1676 детей с инвалидностью.

    «Принимая во внимание, высокую потребность в услугах кабинета коррекции, вопрос дальнейшего расширения сети организаций, помогающих семье особого ребенка, остается актуальным. И открытие КППК в селе Карабулак дает возможность получить всем детям эффективную и комплексную психолого-педагогическую поддержку», - отмечает представитель Фонда Сауле Бексултанова.

    Это четвертый КППК в Туркестанской области, открываемый в рамках проекта «Разные-Равные: создание в Казахстане инклюзивного общества».


    Теги:
    Туркестанская область Общество
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