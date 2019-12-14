Новый IT-технопарк появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый IT-технопарк появится напротив Esentai Mall в Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на встрече с работающей молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Мы должны создать среду для молодежи, для талантливой молодежи. Все сейчас увлекаются новыми технологиями. Надо создавать возможности стартап. Для этого необходимо создать среду. Мы решили организовать IT-технопарк - условное название Esentai IT-технопарк напротив ТРЦ Esentai Mall. Там сейчас строятся дома. Вместе с частным инвестором мы будем делать творческий квартал, для того, чтобы талантливые и творческие люди могли находиться вместе в своей среде. Мы будем создавать инновационный стартап для людей, которые занимаются наукой, исследованием. Они должны находить свое место и у них должна быть своя соответствующая среда», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам градоначальника, акимат будет развивать сферу образования, здравоохранение, науку, туризм, профессиональные услуги.

«На сегодня у нас в основном идет торговля, но торговля не дает много денег экономке... Наша цель, создать рабочие места молодым по их направлениям, чтобы образованная молодежь работала в своей сфере», - заключил аким.