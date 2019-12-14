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Новый IT-технопарк появится в Алматы

14 Декабря 2019 19:21
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Новый IT-технопарк появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый IT-технопарк появится напротив Esentai Mall в Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на встрече с работающей молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Мы должны создать среду для молодежи, для талантливой молодежи. Все сейчас увлекаются новыми технологиями. Надо создавать возможности стартап. Для этого необходимо создать среду. Мы решили организовать IT-технопарк - условное название Esentai IT-технопарк напротив ТРЦ Esentai Mall. Там сейчас строятся дома. Вместе с частным инвестором мы будем делать творческий квартал, для того, чтобы талантливые и творческие люди могли находиться вместе в своей среде. Мы будем создавать инновационный стартап для людей, которые занимаются наукой, исследованием. Они должны находить свое место и у них должна быть своя соответствующая среда», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По словам градоначальника, акимат будет развивать сферу образования, здравоохранение, науку, туризм, профессиональные услуги.

«На сегодня у нас в основном идет торговля, но торговля не дает много денег экономке... Наша цель, создать рабочие места молодым по их направлениям, чтобы образованная молодежь работала в своей сфере», - заключил аким.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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