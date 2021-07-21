Новый инфекционный стационар хотят построить в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее планируется строительство нового инфекционного стационара на 300 мест, в том числе 200 - для взрослого населения и 100 - для детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В городском акимате сообщили, что подготовка проектно-сметной документации завершится до конца этого года, а строительство и ввод в эксплуатацию стационара ожидается уже в следующем году.

«На сегоднс учетом распространения коронавирусной инфекции развернуты 1000 койко-мест, планируется их увеличение до 1300. Все организационные мероприятия ведутся», — пояснили в акимате.

В городском акимате добавили, что касается ранее опубликованных фотографий детской инфекционной больницы, то они сделаны во время проводимого текущего ремонта.

Напомним, что здание медучреждения 1934 года постройки и требует регулярного ухода.