Новый инфекционный госпиталь в Темиртау готов к приёму пациентов
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Инфекционный госпиталь, развернувшийся на базе фтизиатрического центра в Темиртау, готов к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Уже сегодня госпиталь может принять первых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для приёма пациентов есть всё необходимое: 200 коек, из них 15 -реанимационных, а также цифровой рентгеноаппарат
«В госпитале открыто 15 реанимационных коек с полным оснащением: центральная подача кислорода на 30 точек, новые ИВЛ-аппараты, 145 концентраторов кислорода. Есть мониторы наблюдения, электроотсосы, установлена централизованная приточно-вытяжная система вентиляции. Приобретена и установлена новая цифровая рентген-система. Она имеет расширенные возможности. Здание разделено на красную и зелёную зоны, что минимизирует риск заражения медперсонала», - рассказал заместитель директора ЦБ Темиртау Ринат Гатин.
Собственный медицинский штат госпиталя - 73 человека, но он будет варьироваться в зависимости от потребности в кадрах.⠀
Также в Темиртау есть ещё два законсервированных госпиталя. Таким образом, общее количество мест в инфекционных стационарах города составляет свыше 500 коек.
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