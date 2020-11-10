Новый инфекционный госпиталь в Темиртау готов к приёму пациентов

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Инфекционный госпиталь, развернувшийся на базе фтизиатрического центра в Темиртау, готов к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Уже сегодня госпиталь может принять первых пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для приёма пациентов есть всё необходимое: 200 коек, из них 15 -реанимационных, а также цифровой рентгеноаппарат

«В госпитале открыто 15 реанимационных коек с полным оснащением: центральная подача кислорода на 30 точек, новые ИВЛ-аппараты, 145 концентраторов кислорода. Есть мониторы наблюдения, электроотсосы, установлена централизованная приточно-вытяжная система вентиляции. Приобретена и установлена новая цифровая рентген-система. Она имеет расширенные возможности. Здание разделено на красную и зелёную зоны, что минимизирует риск заражения медперсонала», - рассказал заместитель директора ЦБ Темиртау Ринат Гатин.

Собственный медицинский штат госпиталя - 73 человека, но он будет варьироваться в зависимости от потребности в кадрах.⠀

Также в Темиртау есть ещё два законсервированных госпиталя. Таким образом, общее количество мест в инфекционных стационарах города составляет свыше 500 коек.