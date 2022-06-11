11 Июня 2022 20:01

Новый грузовой авиарейс запущен между городами Сиань и Алматы

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Открытие грузового авиарейса «Сиань-Алматы» раскроет потенциал двусторонней торговли, а город Алматы, как транзитный хаб в Центральной Азии, повысит транспортно-логистическую доступность региона, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайский информационный интернет-центр «Чжунгован».

Новый грузовой авиарейс запущен между Сианем (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) и Алматы.

Данный авиарейс, начиная с июня, выполняется один раз в неделю. В дальнейшем увеличение количества полетов на маршруте «Сиань-Алматы» будет корректироваться в соответствии с рыночным спросом.

Как ранее сообщалось, в конце мая запущен грузовой авиарейс между крупным китайским портовым городом Тяньцзинь и Алматы. По данным местных СМИ, открытие рейса обогатит каналы грузовых авиаперевозок между китайским экономическим регионом «Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй» с населением свыше 100 млн человек и Центральной Азией.

Также запущен новый маршрут для грузовых поездов из Сианя в немецкий Мангейм. Маршрут, протяженностью 11,3 тыс. км, проложен через Казахстан. Он будет пересекать Каспийское и Черное моря.









Фото: ata.su.