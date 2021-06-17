Новый ГПЗ поручил ввести в эксплуатацию к 2023 году Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ, передает МИА «Казинформ».

В ходе совещания по вопросам развития газовой отрасли, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, Президент дал поручение Правительству и Фонду «Самрук-Казына» задействовать дополнительные источники финансирования, включая доходы от экспорта и, возможно, от приватизации, для модернизации газотранспортной системы.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза.

– В Мангистауской области более 90 % автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 %. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.