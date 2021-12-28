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Новый год пройдет в городе скромно - заместитель акима Алматы

28 Декабря 2021 00:28
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Новый год пройдет в городе скромно - заместитель акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал, как пройдет празднование Нового года в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Новый год пройдет в городе скромно. Мы готовимся к «омикрону». Надо стараться избегать массовых мест, обязательно там носить маски, держать социальную дистанцию. И главное - вакцинация и ревакцинация. Иначе масштаб заражения будет значительным. Вакцинированные перенесут легче. Главное, чтобы новогодние праздники не способствовали росту заражения», - ответил журналистам Бабакумаров.

Он отметил, что всего в городе вакцинировано около 50% населения, а должно быть 80% для достижения коллективного иммунитета. Тогда алматинцы смогут вернуться к проведению масштабных праздников.

Ранее сообщалось , что в Алматы с 25 декабря до конца января пройдет более 60 различных по формату активностей, среди которых детские утренники, театральные постановки, концерты и другие.

Ранее мы писали о том, как украсился Алматы к Новому году.


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#Алматы   #Акимат   #Коронавирус в РК   #Новый год  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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