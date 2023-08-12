Новый генконсул США в Алматы записала видеообращение на казахском языке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин обратилась к казахстанцам на казахском языке. Видеообращение опубликовано на Instagram-странице Генконсульства США в Алматы, передает МИА «Казинформ».



В своем обращении Мишель Еркин сказала, что очень ждет комментариев с рекомендациями того, что ей нужно посмотреть, сделать и попробовать в первую очередь.

«Я начинаю свою деятельность в качестве генерального консула США в Алматы. Думаю, это большая честь. В Алматы я влюбилась 20 лет назад. (... ) Я начала учить казахский язык еще до приезда сюда. Теперь я довольна тем, что продолжаю изучать язык на родине казахского языка», – отметила генконсул.

Мишель Еркин является кадровым сотрудником дипломатической службы Государственного департамента США. До нынешнего назначения была заместителем Главы дипломатической миссии и Временно поверенной в делах в Посольстве США в Рейкьявике (Исландия).

Начав дипломатическую карьеру в 2003 году, Мишель Еркин ранее также работала в Алматы (Казахстан), Панаме (Панама), Бишкеке (Кыргызстан), Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и Москве (Россия).

Она с отличием окончила Йельский университет по специальности «Регионоведение: Россия и страны Восточной Европы», получила степень доктора юриспруденции в Высшей школе права Миннесотского университета.