Новый формат приема граждан запустил Маслихат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Маслихат Алматы запустил новый формат приема граждан. Теперь все приемы граждан анонсируются на аккаунтах социальных сетей @maslihat_almaty и на официальном сайте Маслихата города Алматы mga.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый житель мегаполиса может попасть на прием к любому депутату в дистанционном-онлайн режиме, заранее записавшись на встречу по телефону. Приемы депутатов проходят еженедельно, по средам и пятницам с 10-00 до 13-00 часов. Сегодня жителей города принимал депутат маслихата Аскар Билисбеков.

«Для упрощения процедуры взаимодействия населения с маслихатом и депутатами города Алматы представлен контакт для обратной связи +7(727) 271-65-41. Сегодня первыми на дистанционный прием к депутату А. Билисбекову записались жители города Алматы по разным вопросам», - сообщили в пресс-службе маслихата.

Среди вопросов, волнующих граждан и требующих помощи, прозвучали такие, как своевременное получение заработной платы на одном из строительных предприятий, оказание помощи в трудоустройстве людей с ментальными нарушениями, а также вопросы по обеспечению и стимулированию занятости одиноких матерей.

В ходе онлайн-конференции к депутату поступил вопрос от жительницы города и представителя Центра реабилитации инвалидов «Рух» Алмы Бекпан с просьбой поддержать проект по трудоустройству людей с ментальными нарушениями.

«Мы предлагаем новую форму жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, которая принесет пользу не только государству, но и в первую очередь пользу этим людям и их семьям. Данный проект – создание инклюзивных ферм для всех категорий людей будет пилотным, а именно направлен на улучшение качества жизни инвалидов и их социальной занятости», - добавила жительница.

Еще одно обращение поступило от жительницы города и учредителя Общественного фонда «Асыл Журек» Сауле Бекетаевой касательно обеспечения и стимулирования занятости одиноких матерей в таких сферах, как администрирование, уборка, клиентское обслуживание и другие.

Все поступившие вопросы депутат маслихата принял в работу и дал соответствующие разъяснения. В дальнейшем всю информацию о результатах рассмотрения обращений граждан можно узнать на официальных страницах маслихата города Алматы.