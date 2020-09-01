+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый ФОК появится в Ерейментау

1 Сентября 2020 15:32
Поделиться:
Новый ФОК появится в Ерейментау

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый ФОК скоро появится в Ерейментау Акмолинской области. Спортивный объект будет рассчитан на мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также иметь тренажерный и борцовский залы и бассейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новое общежитие для медработников построили в Бурлинском районе ЗКО
Бублик не смог пробиться во второй раунд US Open и выйти на Джоковича Зимнюю Универсиаду-2021 перенесли из-за пандемии коронавируса Новую школу построили в Уральске

По информации управления физической культуры и спорта, в настоящее время в Акмолинской области насчитывается 2444 спортивных объекта. Теперь их ряды пополнит еще один новый спорткомплекс в городе Ерейментау Акмолинской области.

«Развитию спортивной инфраструктуры в регионе уделяется большое внимание. Принципы комплексного развития территорий позволяют формировать «здоровую» и максимально комфортную среду для жизни и досуга акмолинцев», – добавил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Спорт   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив