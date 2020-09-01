Новый ФОК появится в Ерейментау

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый ФОК скоро появится в Ерейментау Акмолинской области. Спортивный объект будет рассчитан на мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также иметь тренажерный и борцовский залы и бассейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления физической культуры и спорта, в настоящее время в Акмолинской области насчитывается 2444 спортивных объекта. Теперь их ряды пополнит еще один новый спорткомплекс в городе Ерейментау Акмолинской области.

«Развитию спортивной инфраструктуры в регионе уделяется большое внимание. Принципы комплексного развития территорий позволяют формировать «здоровую» и максимально комфортную среду для жизни и досуга акмолинцев», – добавил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев.