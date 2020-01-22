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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Атырау
22 Января 2020 23:26
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Новый физкультурно – оздоровительный комплекс открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Новое спортивное сооружение, получившее название «Tonykok Arena», открыто в одном из самых густонаселенных новых микрорайонах города Нурсая. В ФОКе есть футбольный зал под крышей, позволяющий тренироваться круглогодично, бассейн длиной 25 метров с функцией самоочистки и подогревом. С февраля начинает действовать тренажерный зал как для взрослых, так и для детей. Плаванием смогут также занимать и взрослые и дети», - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Спорт,
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