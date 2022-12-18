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Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел

18 Декабря 2022, 20:00
Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Кертинди Нуринского района Карагандинской области открылся фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену. Он будет обслуживать около тысячи жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одноэтажное здание ФАПа построено по программе «Ауыл – Ел бесігі». В здании оборудованы 12 кабинетов, в которых созданы все условия для оказания первой медицинской помощи.

«В Кертинди раньше была сельская больница. Она очень старая. Обветшавшее здание не отвечало современным санитарным требованиям. Строительство ФАПа решило многолетнюю проблему. Теперь местные жители могут получать качественные медуслуги», – говорит директор Центральной больницы Нуринского района Урал Мазитов.

В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое оборудование для обеззараживания инструментов, сбора анализов и вакцинации пациентов.


Фото: акимат Карагандинской области
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