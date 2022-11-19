Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане

19 Ноября 2022, 22:59

19 Ноября 2022, 22:59

Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда ознакомился со строительством нового Дворца школьников и спортивных центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В столице строим ряд спортивных и досуговых центров, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. К примеру, в районе Алматы (рядом с ДС «Казахстан») за счёт частных инвестиций ведётся строительство многофункционального детско-юношеского спортивного центра. На базе спортивного центра будут футбольные поля, залы для настольного тенниса, залы по дзюдо, парадзюдо, хореографии и др.», - сообщил аким на своей странице в Instagram.

Также на базе данного многофункционального спортивного центра будет врачебно-физкультурный диспансер для реабилитации спортсменов. Сумма частных инвестиций в данный спортивный центр - 5,5 млрд. тенге. Спортивный центр планируется открыть в 2023 г.

Как отметил Алтай Кульгинов, за счёт частных инвестиций в городе также откроют центр настольного теннис, рядом с ледовым дворцом «Алау».

Кроме того, во время объезда аким ознакомился с ходом строительства нового Дворца школьников (пр. Туран, район Есиль). Строительство Дворца школьников также ведётся за счёт привлечения частных инвестиций. Общая площадь Дворца школьников составит порядка 6,5 тысяч квадратных метров. На его базе планируется открыть бассейн, залы по гимнастике, спортивно-бальным танцам, шахматам, кабинеты робототехники и IT-программирования и др. Локацию для ещё одного Дворца школьников выбрали по просьбе горожан на левобережье, так как на правом берегу уже есть Дворец школьников. Планируется открыть Дворец школьников в 2023г.,