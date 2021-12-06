Новый дом построят пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси в селе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вечером третьего декабря в частном жилом доме села Талдыкудык Казталовского района работники ТОО «Казгид» проводили монтажные работы печи на природном газе, тогда произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего пожара. В результате хлопка разрушилась крыша пристройки, а также волной выбило окна. Двое работников получили травмы различной степени тяжести. Проживавшая в доме семья из трёх человек также получила незначительные травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как рассказал аким Казталовского района Альберт Есалиев, сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

– Представители подрядной организации («ТОО «Казгид» - прим. автора) взяли на себя лечение и реабилитацию своих пострадавших работников. Кроме этого, они обязались построить новый дом для семьи, которая жила в разрушенном доме. Владельцы дома претензий к подрядчикам не имеют. В чём была причина хлопка - пока никто не знает, - рассказал Альберт Есалиев.

К слову, в доме жила семья из трёх человек, которые являются владельцами крестьянского хозяйства. Они также получили незначительные травмы.

Стоит отметить, что в этом году в селе Талдыкудык впервые проводят газопровод. По словам акима района, в тот день работники ТОО «Казгид« провели газ в 30 домов посёлка.

