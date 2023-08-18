Новый Дом культуры появился в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые объекты в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» появляются в селах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В селе Ондирис Шуского района в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» введен в эксплуатацию Дом культуры на 100 мест. В здании имеется концертный зал, библиотека, сельский клуб и цифровой информационный центр.

Стоимость строительных работ 256,9 млн тенге.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, сегодня в Жамбылской области действуют более 500 объектов культуры, и их количество с каждым годом увеличивается.

В 2022 году в регионе велось строительство четырех объектов культуры, проведен капитальный ремонт на 32 объектах. На 2023 год выделены бюджетные средства на строительство 18 объектов культуры, 9 из них будут сданы до конца этого года.

В Шуском районе действуют 47 объектов культуры.

Как сообщалось ранее, современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Аухатты Кордайского района в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі». Проектная стоимость спортивного объекта - 351,7 млн тенге.

Напомним, основной целью проекта «Ауыл - ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов.