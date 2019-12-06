Новый детсад построили в отдаленном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Майкомген Жылыойского района Атырауской области состоялось открытие нового детского садика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Майкомген, расположенном в нефтеносном Жылыойском районе, это первое дошкольное учреждении истории села. Детский сад рассчитан на 100 мест. На его территории предусмотрено 4 групповых площадок для каждой возрастной группы с теневыми навесами. Новый детский сад оснащен спортивно-игровым оборудованием, что предоставляет возможности для организации детского досуга и спортивного развития. Проектом предусмотрены автономное энерго- и теплоснабжение дошкольного учреждения. Здание отвечает всем современным требованиям безопасности и оснащено пандусами для беспрепятственного передвижения маломобильных жителей», - сообщили в пресс-службе акимата города Кульсары.

Проинформировав, что строительство садика профинансировала одна из нефтяных компаний, работающая в районе.







