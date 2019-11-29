Новый детсад открылся в растущем микрорайоне Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау накануне Дня Первого президента РК в растущем микрорайоне Нурсая открылся новый детский садик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Детский сад в микрорайоне Нурсая рассчитан на 320 мест. Он трехэтажный, состоит из двух блоков. В нем будут воспитываться и развиваться несколько возрастных групп – от 1,5 до 7 лет. Для детей полностью оборудованы кружковые, музыкальные и физкультурные залы. Предусмотрен класс для обучения детей с особыми потребностями. Установлено все необходимое современное технологическое оборудование, в том числе для пищеблока, прачечной, а также медицинского кабинета.





В торжественной церемонии открытия садика принял участие аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. В своей поздравительной речи руководитель города отметил важность открытия нового дошкольного учреждении в динамично развивающемся микрорайоне Нурсая, где сейчас проживают несколько десятков тысяч человек. При этом строительство новых домов продолжается.





«Благодаря поддержке компаний недропользователей в городе активно решается проблема нехватки дошкольных учреждений и других социальных объектов. Сердечно поздравляю местных жителей с этим долгожданным событием. Садик, рассчитанный на 320 мест, решит проблемы многих и многих семей», - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к присутствующим.

Построен садик не на бюджетные, а спонсорские средства. По словам спонсоров, сегодня реализация социальных проектов и программ является неотъемлемой составной частью деятельности Консорциума «NCOC» в регионах присутствия.