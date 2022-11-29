Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области

29 Ноября 2022, 21:01
Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов с рабочей поездкой посетил Аулиекольский район, где принял участие в открытии ряда объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона посетил новый водопровод в селе Новонежинка.

Общая стоимость проекта составила 937,8 млн тенге. Благодаря запуску водопровода водоснабжение подано всем 20 улицам села. В Аулиекольском районе, по словам А. Мухамбетова, все 21 село обеспечены качественной питьевой водой.

«Принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Аманкарагай. В этом году в рамках оказания помощи пострадавшим от пожара ТОО «NAK Development» за счет собственных средств построили данный пункт, с оснащением медицинским оборудованием. Проектная мощность – 50 посещений в смену. Общая площадь здания составляет 310 кв.м. Стоимость проекта - 150 млн тенге. Стоит отметить, что проект был реализован в течение двух месяцев»,- сообщил в Instagram аким области

Также аким осмотрел ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью свыше 1600 квадратных метров. Общая стоимость проекта - 600 млн тенге. Уже в апреле следующего года спорткомплекс распахнет свои двери.

Также сегодня в селе Аулиеколь дан старт строительству детского сада в микрорайоне Бірлік, где были построены также новые дома для пострадавших в сентябре от лесных пожаров жителей Аулиекольского района. Новый детсад сможет принимать до 280 детей. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд тенге.

«Детский сад будет оснащен современной мебелью и оборудованием обеспечивающим проведение занятий и игр. Также в детском саду будет музыкальный и спортивный зал, методический и медицинский кабинеты. Кроме того, в помещений предусмотрены все необходимые санитарно-бытовые условий. Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью в 2023 году»,- подытожил А. Мухамбетов.

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov


Теги:
Новости по теме
Медико-фармацевтический кластер создадут в Актюбинской области
До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
Казахстанцы смогут отслеживать ход строительства новых школ
Читайте также
Медико-фармацевтический кластер создадут в Актюбинской области
Фестивали, елки, катки, фотозоны, МАФы - как в Алматы будут праздновать Новый год
Более 18 млрд тенге потрачено на подготовку теплостанций Карагандинской области к зиме
Авария на котельной: Жители райцентра в Костанае замерзают в своих домах
Все котельные в Костанае работают в штатном режиме - коммунальная служба
Ситуация в Экибастузе: все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов
Ситуация в Экибастузе: из выявленных 15 аварийных участков работа на 14 была восстановлена
До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ

Лента новостей