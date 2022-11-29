Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области

29 Ноября 2022, 21:01

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов с рабочей поездкой посетил Аулиекольский район, где принял участие в открытии ряда объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона посетил новый водопровод в селе Новонежинка.

Общая стоимость проекта составила 937,8 млн тенге. Благодаря запуску водопровода водоснабжение подано всем 20 улицам села. В Аулиекольском районе, по словам А. Мухамбетова, все 21 село обеспечены качественной питьевой водой.

«Принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Аманкарагай. В этом году в рамках оказания помощи пострадавшим от пожара ТОО «NAK Development» за счет собственных средств построили данный пункт, с оснащением медицинским оборудованием. Проектная мощность – 50 посещений в смену. Общая площадь здания составляет 310 кв.м. Стоимость проекта - 150 млн тенге. Стоит отметить, что проект был реализован в течение двух месяцев»,- сообщил в Instagram аким области

Также аким осмотрел ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью свыше 1600 квадратных метров. Общая стоимость проекта - 600 млн тенге. Уже в апреле следующего года спорткомплекс распахнет свои двери.

Также сегодня в селе Аулиеколь дан старт строительству детского сада в микрорайоне Бірлік, где были построены также новые дома для пострадавших в сентябре от лесных пожаров жителей Аулиекольского района. Новый детсад сможет принимать до 280 детей. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд тенге.

«Детский сад будет оснащен современной мебелью и оборудованием обеспечивающим проведение занятий и игр. Также в детском саду будет музыкальный и спортивный зал, методический и медицинский кабинеты. Кроме того, в помещений предусмотрены все необходимые санитарно-бытовые условий. Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью в 2023 году»,- подытожил А. Мухамбетов.

Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov