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Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане

26 Декабря 2022, 21:05
Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря в Астане открылся новый ЦОН по адресу: улица Керей и Жанибек хандар, 4. На церемонии открытия присутствовали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

«За основу проектирования нового ЦОНа взят принцип Kaizen Standart. Kaizen — это система непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компании. В процессе совершенствования участвуют все – и директор, и рядовой сотрудник», - отметили в пресс-службе Правительство для граждан.

Для удобства посетителей с детьми новый ЦОН оснащен комнатой для матери и ребенка и игровой зоной. ЦОН разделен на несколько секторов. Например, в зоне скорости есть возможность получить госуслугу за 10 минут, а в зоне погружения услугополучатели без помощи оператора самостоятельно могут получить услуги посредством приложения eGov mobile.

«В Астане впервые запустили пилотный проект - постаматы для выдачи готовых документов. Граждане могут забрать готовые документы в постамате в любое время после работы. Они работают 24/7. Кроме того, центр оснащен кабинами для получения государственных услуг посредством видеосвязи через мобильное приложение «ЦОН», также через данное приложение, можно забронировать очередь и отслеживать ее. В ЦОНе имеется зона для получения услуг социального блока и земельного кадастра. Для лиц с ограниченными возможностями в новом центре предусмотрен пандус и отдельный сектор для обслуживания. Кроме того, если клиентам необходимо зарядить телефон, то в зоне контакта установлено несколько устройств для зарядки смартфонов», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Площадь нового здания почти в 2 раза больше предыдущего. В новом ЦОНе работают 32 оператора, что на 9 больше, чем было в ЦОНе по улице Туран 37/9, что позволяет обслуживать население оперативнее. Предполагается, что новый цифровой офис населения будут посещать около 1000 клиентов в день.

Ранее в Астане открылся ЦОН для юридических лиц.


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