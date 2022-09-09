Новый британский монарх взял имя Карл III

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Британская корона перешла к ее сыну принцу Чарльзу, который выбрал себе имя Карл III, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Официально Карл III будет объявлен королем в пятницу, после чего отправится в траурный тур по Великобритании.

Похороны Елизаветы II пройдут через 10 дней, до этого времени в стране объявлен национальный траур. Соболезнования в связи с кончиной 96-летнего монарха выразили лидеры многих государств. Президент США Джо Байден в своем официальном заявлении отметил, что Елизавета II была не просто британским монархом, она определила эпоху.

Во вторник Елизавета II приняла в Балморале отставку Бориса Джонсона, после чего назначила премьер-министром Лиз Трасс и поручила ей формирование нового правительства.

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