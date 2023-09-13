Новый ближневосточный транспортный коридор - эквивалент Шелкового пути

АММАН. КАЗИНФОРМ - Новые порты и транспортный коридор между регионами Ближнего Востока и Южной Азией будут включать железнодорожное сообщение с Индией. Об этом в понедельник заявил представитель министерства иностранных дел Индии, обнародовав новые подробности плана, который обсуждался на Саммите G20 в Дели на выходных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Секретарь министерства иностранных дел Индии Аусаф Саид пояснил, что коридор будет включать поезда в Индию, а не только морское сообщение между портами.

«Индия будет соединена железными дорогами — это правильная интерпретация, а не Индия будет строить железные дороги», - сказал он на брифинге для СМИ.

Многонациональное соглашение о железных дорогах и портах, в которое входят США, Саудовская Аравия, Индия, Европейский Союз и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривается как ответ на амбициозную инициативу Китая «Один пояс, один путь».

Перечисленные государства 10 сентября подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому они обязуются работать вместе над развитием нового экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа, сообщается в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.

Транспортный коридор протянется через Аравийское море от Индии до ОАЭ, затем пересечет Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, а затем соединится с Европой.

«Это не что иное, как историческое событие. На сегодняшний день это будет самая прямая связь между Индией, Персидским заливом и Европой, — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на запуске проекта. - Это зеленый и цифровой мост между континентами и цивилизациями», — сказала она, добавив, что железнодорожное сообщение ускорит торговлю между Индией и Европой на 40 процентов.

Переговоры о таком проекте, который также будет включать в себя новый подводный кабель и инфраструктуру для транспортировки энергии, ведутся за кулисами между участвующими странами в течение нескольких месяцев, но теперь они перейдут на более формальную основу. Никаких обязывающих финансовых обязательств взято не было, но стороны согласились разработать «план действий» на следующие 60 дней, сообщает Financial Times.

«Коридор будет эквивалентом Шелкового пути и Пути специй», заявил министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль Фалих на мероприятии в Нью-Дели, добавив, что он обеспечит «большие энергетические связи, экологически чистые материалы, обработанные и готовые изделия, которые уравновесят глобальную торговлю».

Во время государственного визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Нью-Дели в понедельник Индия и Саудовская Аравия также обсудили возможность торговли в местных валютах и ​​ускорения переговоров по соглашению о свободной торговле между Индией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как сообщили в МИД Индии, в понедельник Саудовская Аравия и Индия подписали восемь соглашений, включая соглашение о расширении их партнерства в области углеводородной энергии до всестороннего партнерства в сфере возобновляемой энергии, нефти и стратегических резервов.

Они также согласились создать совместную рабочую группу для инвестиций в размере 100 миллиардов долларов США из Саудовской Аравии, половина из которых предназначена для задержанного проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии.

Новый коридор будет включать в себя порты, железные дороги, улучшенные дороги повышенного качества, а также электроэнергетические, газовые и оптоволоконные сети.

Во время переговоров ранее в тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди и саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман также обсудили сотрудничество в области космоса, полупроводников, а также в сфере производства оборонной продукции.

Саудовская Аравия входит в число крупнейших экспортеров нефти в Индию.