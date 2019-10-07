Новый благотворительный проект запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в пилотном режиме запустили новый волонтерский проект «Акселератор добра» / «Ізгілік елшісі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектный офис был открыт в Институте Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. Здесь создалась группа волонтеров, которые будут оказывать помощь на постоянной основе. Они будут связующим звеном между нуждающимися и лицами, готовыми оказать помощь.





«Акселератор добра» - это проект, который включает в себя группу волонтеров из числа студентов движения «Ізгілік елшісі». Он был инициирован проектным офисом «Алматы - Адалдық алаңы». Наша миссия – воспитывать среди молодежи добропорядочность, сострадание, чувство уважения, отзывчивость, оказание помощи», - говорит координатор проекта Айнура Сабитова.

По ее словам, в проекте на сегодня уже имеются 60 волонтеров, которые уже успели оказать разную помощь 18 малоимущим семьям, матерям-одиночкам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Они выразили свою благодарность студентам за благое дело.

«Мы очень много планируем сделать, это только первые шаги. Мы призываем все общественные объединения, организации, госорганы и всех желающих, кто хочет помочь, присоединиться к нам. Мы скоро запустим свой сайт. Самое важное, любое нуждающееся лицо может заполнить заявку о помощи. На это может откликнуться любой, кто хочет помочь этому человеку», - добавила она.





Важно отметить, что проект был открыт совместно Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.

«Эта идея мне очень понравилась. Я считаю, что это большое дело для молодежи. Мне приятно, что студенты первыми изъявили желание. То, что вы помогаете нуждающимся семьям, заслуживает одобрения. Это нужно распространять. Представляете, какие слова благодарности вам сказали семьи, женщины. Мы со своей стороны будем делать все необходимое», - сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.





Инициаторы проекта заявили, что изменение сознания молодежи и формирование у них таких качеств, как добропорядочность, честность и сострадание к окружающим, полностью корреспондирует с задачами, стоящими перед Антикоррупционной службой по формированию принципов добропорядочности.

В свою очередь, ректор КазНПУ имени Абая Такир Балыкбаев призвал всех студентов и молодежь активно принять участие в волонтерском движении и подчеркнул, что главная миссия проекта - помочь нуждающимся людям, вовлечь молодежь в благотворительную деятельность.

Отметим, ранее Глава государства объявил, что 2020 год станет Годом волонтера.



