Новый автомобильный мост через реку Кылшакты открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кокшетау в преддверии празднования Дня Первого Президента Республики Кокшетау состоялось торжественное открытие нового автомобильного моста, который позволит разгрузить центральные улицы города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Стоимость нового сооружения составила 443 млн тенге, его длина 65 метров, ширина – 21 метр.

« Впервые за последние 50-60 лет мы открываем такой великолепный мост. Это большое историческое событие для нашего города. Кокшетау и дальше будет развиваться, еще немало запланировано проектов, принципиально важных для нашей области «, – сказал руководитель региона Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

Почетный гражданин города Кокшетау Болат Жанадилов отметил глубокую символичность данного транспортного перехода. « Мост находится по улице, носящей имя Героя Советского Союза Малика Габдуллина, который свяжет между собой проспект Абылай-хана и улицу Шокана Уалиханова, великого хана и его выдающегося правнука. Эпохальные имена, оставившие яркий след в истории нашей страны «, – сказал аксакал.

Всего по области в текущем году в 1,6 раза увеличено финансирование для развития сети местных дорог. Отремонтировано более 400 километров внутриобластных и районных дорого. В областном центре реконструировано два перекрестка, проведен капитальный ремонт ряда улиц, начато строительство набережной озера Копа.







