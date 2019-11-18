Новый автомобильный мост через реку Ишим открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области появился новый мост через реку Ишим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расположен мост в Кызылжарском районе, вблизи села Новоникольское. Построил его известный в регионе аграрий Геннадий Зенченко. Протяженность моста – 2,2 км, ширина – 8 метров. Над водой проходит 63 метра сооружения.

Раньше проехать к селу Новоникольское и другим населенным пунктам можно было через понтонный мост. Однако каждую весну при разливе реки мост затапливало, и сельчанам приходилось добираться по объездным дорогам.

В одном из интервью Г. Зенченко говорил, что мост через Ишим был мечтой его отца, Геннадия Зенченко.

В областном акимате отмечают, что проект «Строительство автомобильного моста через реку Ишим с подходами на автомобильной дороге «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка Кызылжарского района» реализован по государственно-частному партнерству.