17 Мая 2022 14:47

Новый автодорожный мост откроют летом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Открытие еще одного автодорожного моста, соединяющего правый и левый берега реки Есиль в столице, планируется летом текущего года. Строительство ведется по проспекту Улы дала с выходом на улицу Нажимеденова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, ведется строительство второго моста по проспекту Тауелсиздик с выходом на улицу №38. Завершить проект планируется в следующем году.

Запуск двух мостов, по оценкам экспертов, позволит снизить транспортную нагрузку на 20% по проспекту Мангилик Ел.

«Вы сами знаете, что две основные транспортные магистрали, проспекты Мангилик ел и Туран, сильно перегружены. Открытие двух мостов по проспекту Тауелсиздик с выходом на улицу 38, а также по проспекту Улы Дала с выходом на улицу Нажимеденова позволит снизить транспортную напряженность на Мангилик ел, по расчетам, на 20%. Ожидается, что в июле проект по проспекту Улы дала с выходом на правый берег на улицу Нажимеденова будет уже реализован», - сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана Нурлан Уваев.

Он напомнил, что в городе имеется всего пять автодорожных мостов, соединяющих два берега реки Есиль.