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Новый автобусный  маршрут запустят в Алматы

29 Декабря 2021 20:00
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Новый автобусный  маршрут запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 30 декабря будет запущен новый автобусный маршрут №55, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он будет курсировать по проспекту Абая от улицы Отеген батыра до проспекта Алатау, потом вниз до Ташкентского тракта, где будет сворачивать направо. После остановочного пункта «ТРК Молл апорт» будет разворачиваться и ехать по Ташкентскому тракту в противоположенном направлении, где после остановочного пункта «рынок Алтын орда» будет опять разворачиваться, заезжать на рынок «Барлык», далее сворачивать на проспект Алатау и ехать согласно в обратную сторону», - пояснили в управлении городской мобильности.

На линии запускаются семь автобусов с дальнейшим увеличением подвижного состава исходя из пассажиропотока.

Напомним, сквозное движение на участке проспекта Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау (Наурызбайский район) было открыто еще 14 декабря, позже было запущено движение по мосту на пересечении с улицей Ашимова. Протяженность эстакады составляет 396 метров, по четыре полосы в каждом направлении.


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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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