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Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Марта 2023, 14:44
Новый автобусный маршрут запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 20 марта запущен новый автобусный маршрут №43, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он будет курсировать по схеме: улица Бригадная - улица Сагадата Нурмагамбетова - ВОАД - разворот на проспекте аль-Фараби/проспект Достык - улица Толе би - улица Калдаякова - улица Макатаева - улица Кайрбекова/улица Жибек жолы.

В обратном направлении улица Кайрбекова/улица Жибек жолы - улица Толе би - ВОАД - разворот на проспекте аль-Фараби/проспект Достык - ВОАД - улица Сагадата Нурмагамбетов - улица Бригадная.

По данным управления городской мобильности, автобусы по маршруту будут курсировать с 6:00 до 22:00 с интервалом 33 минуты. Ожидается, что пассажиропоток составит 110 человек в день.

Ранее в Алматы по обращениям жителей пригорода с 10 февраля запущен новый маршрут № 230. Также с 10 января действует новый маршрут № 49. Он курсирует от станции метро Бауыржана Момышулы до улицы Карьерная.


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