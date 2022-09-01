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    01:44, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Новый автобусный маршрут появился в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В транспортном холдинге Алматы сообщили, что по просьбам жителей, с 1 сентября запустят новый маршрут №142, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он будет курсировать от садоводческого товарищества «Энергостроитель» по ул. Ф. Онгарсыновой - пр. Рыскулова - ул. Момышулы - пр. Абая - ул. Саина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы. В обратном направлении по ул. Момышулы до пр. Рыскулова - ул. Онгарсыновой до садоводческого товарищества «Энергостроитель».

    Ранее в городе были запущены три новых автобусных маршрута - №49, 100, 53. Также проведена корректировка девяти существующих маршрутов.

    Теги:
    Алматы Транспорт
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