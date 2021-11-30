Новый авиарейс Нур-Султан – Екатеринбург запускает QAZAQ AIR

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR начнет выполнять новый рейс Нур-Султан – Екатеринбург – Нур-Султан с 27 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Нур-Султан – Екатеринбург 2 раза в неделю (понедельник и четверг). Стоимость билетов от 49 438 тенге. Включена ручная кладь 5 кг и багаж 23 кг на каждого пассажира. Билеты в продаже уже сейчас», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Расписание в понедельник (время местное)

Нур-Султан (19:00) – Екатеринбург (20:00)

Екатеринбург (21:00) – Нур-Султан (00:00)

Расписание в четверг (время местное)

Нур-Султан (07:05) – Екатеринбург (08:25)

Екатеринбург (09:25) – Нур-Султан (12:30)

«Регистрация на международные рейсы открывается за 3 часа до вылета. Первичную проверку результатов ПЦР-теста (отрицательный результат и срок действия справки) осуществляют сотрудники на стойке регистрации. В случае отсутствия действующей согласно срокам справки, с отрицательным результатом ПЦР-теста авиакомпания сохраняет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

Также каждому пассажиру, вылетающему в Россию необходимо установить мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» заблаговременно и проверять доступные лаборатории. Приложение доступно для iOS и Android», - напомнили в авиакомпании.

Также разъяснен порядок въезда в Казахстан.

«Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на COVID-19 (сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы). Не требуется предоставление cправки об отрицательном тесте на детей в возрасте до 5 лет при наличии cправки у сопровождающих их лиц. В случае отсутствия справки пассажиры на авиарейс не допускаются.

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, при наличии документального подтверждения, могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на COVID-19 при вылете в Казахстан», - сообщили в авиакомпании.



