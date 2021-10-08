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    11:02, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Новый асфальт вместо нового»: на жалобу блогера ответили в акимате Талыдкоргана

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором житель Талдыкоргана жалуется на ремонт дороги в районе коттеджного городка. По его словам, власти решили укладывать новый асфальт вместо «нового». В акимате города дали пояснения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Видеоролик с блогером, где он показывает состояние дорог, появилось в Instagram: «Этот коттеджный городок построили 2-3 года назад. Смотрите какой асфальт хороший, нормальный. Это новый район… Была новая дорога, но почему-то решили постелить новый асфальт», - негодует автор.

    В пресс-службе акимата Талыдкоргана ответили, что улицы коттеджного городка города протяженностью 15,4 км были построены в 2008-2011 годах и введены в эксплуатацию в 2011 году.

    «В текущем году для устранения появившихся дефектов, таких как просадки, продольные и поперечные трещины, ямочность, начаты работы по среднему ремонту покрытия улиц коттеджного городка с общей протяженностью 6,5 км (из 15,4 км). Работы ведутся только на шести улицах из 20. Технической документацией предусмотрена замена покрытия (слой износа), частичная замена бордюр, ремонт коммуникационных люков», - ответили в акимате.

    Теги:
    Дороги Акимат Видео Общество Алматинская область
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