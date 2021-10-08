«Новый асфальт вместо нового»: на жалобу блогера ответили в акимате Талдыкоргана

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором житель Талдыкоргана жалуется на ремонт дороги в районе коттеджного городка. По его словам, власти решили укладывать новый асфальт вместо «нового». В акимате города дали пояснения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Видеоролик с блогером, где он показывает состояние дорог, появилось в Instagram: «Этот коттеджный городок построили 2-3 года назад. Смотрите какой асфальт хороший, нормальный. Это новый район… Была новая дорога, но почему-то решили постелить новый асфальт», - негодует автор.

В пресс-службе акимата Талыдкоргана ответили, что улицы коттеджного городка города протяженностью 15,4 км были построены в 2008-2011 годах и введены в эксплуатацию в 2011 году.

«В текущем году для устранения появившихся дефектов, таких как просадки, продольные и поперечные трещины, ямочность, начаты работы по среднему ремонту покрытия улиц коттеджного городка с общей протяженностью 6,5 км (из 15,4 км). Работы ведутся только на шести улицах из 20. Технической документацией предусмотрена замена покрытия (слой износа), частичная замена бордюр, ремонт коммуникационных люков», - ответили в акимате.