+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый амфитеатр появился в Кокшетау

27 Августа 2021 12:00
Поделиться:
Новый амфитеатр появился в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции РК в Кокшетау за высокие достижения были награждены акмолинцы, внесшие вклад в развитие региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области
В преддверии Дня Конституции 200 акмолинских семей получили жилье 1850 детям помогли в ходе акции «Дорога в школу»в Павлодаре Имена победителей конкурса «Мерейлі отбасы-2021» назвали в Нур-Султане

В Кокшетау в преддверии Дня Конституции был новый объект отдыха – амфитеатр, строительство которого было реализовано в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«В преддверии Дня Конституции особый смысл обретают достижения нашей страны во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни за 30 лет Независимости. Утвердив суверенитет и укрепляя государство на протяжении 30-ти лет, мы подтвердили чаяния наших предков, которые, несмотря на трудные, порой трагические моменты в истории, смогли передать нам мечту о сохранении самостоятельности, единстве и процветании. И сегодня, продолжая эту традицию, народ Казахстана заявляет себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия. Конституция не только закрепила государственный суверенитет Казахстана, демократические принципы, но и определила направления дальнейшего развития страны», - отметил в своей приветственной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Руководитель области вручил акмолинцам, внесшим весомый вклад в развитие региона, заслуженные награды: медали «Ветеран труда», «Мейірім», «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Мәдениет саласының үздігі», «Құрметті спорт қызметкері», «Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін», благодарственные письма Президента РК, акима области и почетные грамоты Министра культуры и спорта.


В списках награжденных значилась и Жанар Забекова, удостоившаяся медали «Мейірім» посмертно. Женщина работала санитаркой и в прошлом году скончалась от коронавируса. Награду мамы получили ее дочери Майя и Назгуль.

«В произошедшее не верится до сих пор. Больше года ее нет с нами, и сегодня нам вручили медаль «Мейірім». Для нас она всегда будет самой лучшей! Спасибо, что ее помнят», - поделились девушки.




Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Культура   #Акимат   #Конституция   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области
В преддверии Дня Конституции 200 акмолинских семей получили жилье
1850 детям помогли в ходе акции «Дорога в школу»в Павлодаре
Имена победителей конкурса «Мерейлі отбасы-2021» назвали в Нур-Султане
Популярное
1 Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
2 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
3 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Жителя Атбасара похитили и избили «из личной неприязни»
Ключи от нового спецтранспорта получили акмолинские службы в преддверии Дня Конституции
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив