Новый амфитеатр появился в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции РК в Кокшетау за высокие достижения были награждены акмолинцы, внесшие вклад в развитие региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау в преддверии Дня Конституции был новый объект отдыха – амфитеатр, строительство которого было реализовано в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«В преддверии Дня Конституции особый смысл обретают достижения нашей страны во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни за 30 лет Независимости. Утвердив суверенитет и укрепляя государство на протяжении 30-ти лет, мы подтвердили чаяния наших предков, которые, несмотря на трудные, порой трагические моменты в истории, смогли передать нам мечту о сохранении самостоятельности, единстве и процветании. И сегодня, продолжая эту традицию, народ Казахстана заявляет себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия. Конституция не только закрепила государственный суверенитет Казахстана, демократические принципы, но и определила направления дальнейшего развития страны», - отметил в своей приветственной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Руководитель области вручил акмолинцам, внесшим весомый вклад в развитие региона, заслуженные награды: медали «Ветеран труда», «Мейірім», «Еңбек ардагері», нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Мәдениет саласының үздігі», «Құрметті спорт қызметкері», «Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін», благодарственные письма Президента РК, акима области и почетные грамоты Министра культуры и спорта.

В списках награжденных значилась и Жанар Забекова, удостоившаяся медали «Мейірім» посмертно. Женщина работала санитаркой и в прошлом году скончалась от коронавируса. Награду мамы получили ее дочери Майя и Назгуль.

«В произошедшее не верится до сих пор. Больше года ее нет с нами, и сегодня нам вручили медаль «Мейірім». Для нас она всегда будет самой лучшей! Спасибо, что ее помнят», - поделились девушки.







