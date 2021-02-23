Новый амфитеатр откроется в этом году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Центра урбанистики города Елнар Базыкен на своей странице в Instagram сообщил, что в столице откроют новый амфитеатр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«В этом году по просьбе горожан в Президентском парке появится новый амфитеатр. Амфитеатр станет площадкой для проведения танцевальных постановок, спектаклей, концертов и различных городских мероприятий под открытым небом», - написал глава Центра.

Он также сообщил, что каскадную систему ступеней планируется интегрировать в существующий рельеф и накрыть его тентовой конструкцией, через которую будет проходить ручей прямо к сцене.

«Сценическая площадка будет адаптирована для проведения уличных танцев и баттлов. У нас имеются договорённости с танцевальными студиями и Федерацией чирлидинга города, которые смогут использовать площадку для танцевальных кружков, обучений и проведения различных соревнований. Уверены, что данный проект станет местом наполнения чувств, эмоций и социальной связи наших горожан», - сказал Елнар Базыкен.

Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что в этом году в столице откроются новые интересные места. Аким города отметил, что в 2021 году в городе будет открыт еще один пляж, а также рядом с Дворцом школьников появится скейт-парк, а в Триатлон парке откроют спортивный павильон. Кроме того, в этом году также появятся новые общественные пространства, которые пришлись по душе горожанам и в прошлом году. Также будут продолжены работы по благоустройству города.

Алтай Кульгинов отметил, что в рамках мастер-плана «Нур – Султан – комфотный город» для совместного развития города запущен сайт BIRGE (BIRGE), где астанчане могут внести свои предложения по различным направлениям.