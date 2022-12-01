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Новый аким назначен в СКО

1 Декабря 2022, 11:04
Новый аким назначен в СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Петропавловск, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области, сообщает Telegram-канал Правительства.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Руслана Анбаева и Айдарбека Сапарова.

По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру А.Сапарова, 35 депутатов отдали голос за Р.Анбаева.

Айдарбек Сапаров – уроженец Северо-Казахстанской области. 56 лет.

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «зооинженер», «бакалавр государственного управления». Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат».

Трудовой путь начал с бухгалтера совхоза. В разные годы работал в Продкорпорации, начальником областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК.

Был акимом двух районов Северо-Казахстанской области: Шал акына и М.Жумабаева.

С 2010-го по 2011-й годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

Затем до 2019-го года занимал должность первого заместителя акима Северо-Казахстанской области.

До настоящего времени был первым вице-министром Министерства сельского хозяйства РК.

Предыдущий аким области Кумар Аксакалов возглавлял регион с марта 2017-го года.

1 декабря 2022 г. Указом Главы государства назначен акимом Северо-Казахстанской области.


Фото: gov.kz
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