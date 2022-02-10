Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев объехал проблемные объекты Алатауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первой локацией в рабочем графике акима города обозначен Алатауский район, имеющий в своем активе целый массив накопленных вопросов, связанных с незавершенным строительством инженерных сетей, объектов недвижимости, отсутствием дорожного покрытия и другие.

Объезд стартовал с незавершенного объекта строительства инженерных сетей в микрорайоне «14-я территория». Жители района ждут от компании-подрядчика ТОО «Керегетас» (признана судом недобросовестной) завершения работ по водоснабжению и канализации с 2017 года. Особенно остро на сегодня стоит вопрос бездорожья и невозможности восстановления дорожного покрытия вследствие незавершенных вышеперечисленных работ.

В ходе выездного совещания глава города определил основные этапы решения проблемы. Завершить строительство инженерных сетей и восстановить дорожное покрытие планируется уже в этом году.

Глава мегаполиса ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и канализации также в микрорайоне «Шанырак-1». На сегодня здесь расположено 2460 частных домов, в них живут 21 800 человек.

По итогам выездного совещания принято решение провести в этом году средний ремонт улицы Утемисова. Для полного охвата микрорайона сетями водоснабжения и канализации аким города поручил подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить финансированием завершение строительства инженерных сетей в 2022 году. После прокладки инженерных сетей асфальтное покрытие будет восстановлено во всем микрорайоне.

Кроме этого, аким и инициативная группа жителей обсудили вопросы увеличения количества общественного транспорта и строительства детских игровых площадок в рамках программы «Бюджет народного участия».

Следующей локацией в ходе объезда Алатауского района стал микрорайон «Рахат-Мадениет», где в ответ на многочисленные жалобы жителей принято решение обеспечить ЖК «Мадениет» пешеходным переходом через новую часть улицы Саина и тротуаром, а также установить остановочный комплекс и запустить дополнительные маршрутные линии либо увеличить существующие (от микрорайона до города). В ответ на просьбы жителей установить торговые объекты с товарами первой необходимости акиму района было дано поручение проработать этот вопрос с управлением предпринимательства и инвестиций Алматы.

В микрорайоне Зердели главе города продемонстрировали проект строительства транспортной развязки на Монке би - Саина и пробивки улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, задача которой разгрузить транспортный поток на улице Момышулы.

В целях запуска транспортного движения Е. Досаев поручил завершить работы согласно графику - до конца 2023 года.

Предметом активного обсуждения с жителями микрорайона «Зердели» стала тема укрепления накренившихся многоэтажных жилых домов.

По итогам встречи аким города поручил ответственным подразделениям завершить укрепление оставшихся девяти домов, строительство двух недостроенных многоэтажек, а также обеспечение благоустройства дворов и увеличение посадки зеленых насаждений. Также в ходе объезда микрорайона аким Алматы посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 700 посещений в сутки. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в этом году.

Не обошел вниманием глава города и Индустриальную зону Алматы, где сегодня реализовано 19 крупных отечественных и иностранных проектов в сферах строительной, фармацевтической, химической, пищевой и легкой промышленности на общую сумму инвестиций 113,7 млрд тенге.

В ходе рабочего объезда аким ознакомился с деятельностью промышленного парка ТОО «Ala Estate», где на сегодня размещено три малых предприятия пищевой и мебельной промышленности и создано 90 рабочих мест. В строительство промпарка инвестировано 450 млн тенге, общая площадь составляет 4,3 тыс. кв. м (всего в Алматы насчитывается 15 малых промышленных парков, восемь из которых уже функционируют, остальные находятся на стадии активного строительства).

Здесь Е. Досаев ознакомился с ходом строительства завода TEPLOSTIL. Компания станет первым казахстанским предприятием по серийному и сертифицированному производству термопанелей с тремя видами утеплителя. Мощность завода составит 240 000 кв. м продукции в год. На текущий момент возведены два производственных цеха, осуществляется комплекс строительно-монтажных работ по возведению вспомогательного помещения и обустройству котельной. Полномасштабный запуск производства запланирован в мае 2022 года. В проект инвестировано 500 млн тенге, планируется создать 30 новых рабочих мест.

В завершение объезда Алатауского района аким города ознакомился с проектом развития административного центра Алатауского района. Согласно генеральному плану, в целях развития административного центра района и эффективного использования свободных земельных участков в квадрате района от проспекта Рыскулова до улицы Монке би планируется реализовать более 10 проектов (в том числе строительство линейного парка, шести школ, шести парковых зон, двух многопрофильных больничных комплексов, легкоатлетический манеж, торгово-развлекательный центр). Кроме того, планируется строительство трех жилых комплексов в западной части со встроенными дошкольными образовательными и досуговыми центрами.

Глава мегаполиса в целом одобрил работу акима Алатауского района А. Калдыбекова и дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию района в рамках программы «Город без окраин».



