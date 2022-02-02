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Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе

2 Февраля 2022 13:51
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Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый аким Алматы Ерболат Досаев приостановил все виды точечных застроек в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 29 октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе. Однако выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения Главы государства. В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах», - сообщили в акимате Алматы.

Отметим, что речь идёт о 19 участках, в том числе на территории мкр.Самал-3, а так же по ул. Достык, 125 до выяснения всех обстоятельств.

По списку в настоящий момент идет еще выяснение обстоятельств.

Ранее сообщалось , как решают проблему с точечной застройкой в Алматы.

В рамках исполнения поручения Президента РК по инициативе экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева были разработаны «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города» . Документ, утвержденный Министерством юстиции в июне 2021 года, дал возможность остановить так называемую «точечную» застройку.


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#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Гульзат Сахова

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