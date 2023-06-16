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Новый аэропорт планируют построить в Атырау

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июня 2023, 14:47
Новый аэропорт планируют построить в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Построят ли новый аэропорт в Атырау. На этот вопрос на брифинге в СЦК ответил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем построить новый терминал, отвечающий современным требованиям. В Атырау и пассажиропоток большой, поэтому тот терминал, который существует, он не отвечает сегодняшним требованиям», - сказал Серик Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на сегодня ведутся переговоры с инвесторами.

«Сейчас идут переговоры с инвесторами по строительству терминала, мы рассчитываем, что на три миллиона пассажиропотока он будет рассчитан. В то же время хочу отметить, что в действующем терминале, это не только государственный, там есть и частный партнер, турецкий инвестор, поэтому определенные вопросы мы должны решить совместно. Поэтому немного процедура переговоров затягивается, как они будут завершены, мы анонсируем и сообщим», - сказал Серик Шапкенов.

Глава региона отметил, что уже определен земельный участок под строительство.

«Дальше будем по мере переговоров прорабатывать. Сроки начала строительства зависят от завершения переговоров. Мы сами заинтересованы это ускорить», - заключил Серик Шапкенов.


Атырауская область   Строительство   Атырау  
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