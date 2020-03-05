Новыми спецмашинами пополнились пожарные подразделения в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Парк департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области пополнился новыми спецмашинами. Аким области Умирзак Шукеев вручил сотрудникам ЧС ключи от 20 пожарных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Вся полученная техника оснащена аварийно-спасательным и специальным оборудованием.

«Спасатели и пожарные обеспечивают безопасность, защищают жизнь людей и их имущество в чрезвычайных ситуациях и всегда помогают гражданам. Благодаря вашему мужеству и самоотверженной работе вы успешно справляетесь с различными вызовами», - сказал У.Шукеев.

Отмечается, в настоящее время в департаменте по ЧС насчитывается 167 единиц пожарной техники. Большинство из них - это основные пожарные автомашины, остальные - вспомогательные. В результате тесного взаимодействия с местными исполнительными органами материально-техническая база департамента по ЧС за последние три года пополнилась 66 единицами техники.