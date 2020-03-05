+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 8 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новыми спецмашинами пополнились пожарные подразделения в Туркестанской области

5 Марта 2020 19:30
Поделиться:
Новыми спецмашинами пополнились пожарные подразделения в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Парк департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области пополнился новыми спецмашинами. Аким области Умирзак Шукеев вручил сотрудникам ЧС ключи от 20 пожарных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Дополнительный транш на льготное автокредитование станет доступен казахстанцам
В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов Спасатели обучили мерам пожарной безопасности более 3700 павлодарцев Сколько автомобилей с иностранными номерами зарегистрировано за месяц в Алматы

Вся полученная техника оснащена аварийно-спасательным и специальным оборудованием.

«Спасатели и пожарные обеспечивают безопасность, защищают жизнь людей и их имущество в чрезвычайных ситуациях и всегда помогают гражданам. Благодаря вашему мужеству и самоотверженной работе вы успешно справляетесь с различными вызовами», - сказал У.Шукеев.

Отмечается, в настоящее время в департаменте по ЧС насчитывается 167 единиц пожарной техники. Большинство из них - это основные пожарные автомашины, остальные - вспомогательные. В результате тесного взаимодействия с местными исполнительными органами материально-техническая база департамента по ЧС за последние три года пополнилась 66 единицами техники.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив