14 Мая 2022 18:05

Новым президентом ОАЭ избран Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. В субботу входящие в состав совета правители других шести эмиратов собрались во дворце Мухаммеда бен Зейда для соболезнований в связи со смертью главы государства. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.

Новый глава государства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.

После того, как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.