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Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3175 в Казахстане
28 Июля 2022 08:30

Новых случаев КВИ за сутки выявлено 3175 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 915,

в городе Алматы – 767,

в городе Шымкент – 127,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 92,

в Жетысуской области - 123,

в Атырауской области – 73,

в ВКО – 27,

в Абайской области - 48,

в Жамбылской области – 94,

в ЗКО – 56,

в Карагандинской области – 355,

в Улытауской области - 30,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 81,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области – 66,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая.


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