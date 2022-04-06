Новых поставщиков лекарств вместо украинских определит конкурс – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопросы касательно замены украинских производителей на казахстанском лекарственном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто придет вместо украинских поставщиков – определит конкурс, тендер. Известно станет до июня месяца», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.

Она также рассказала, какие препараты Казахстан закупал у Украины.

«Примерно 10 наименований для поликлиник, остальное для стационаров. Мы сейчас рассматриваем варианты замены, похожие препараты. А так они же уже поставили нам от 40% до 70% некоторых препаратов. Поэтому, до июня эти препараты есть. А за два месяца мы купим эти препараты у других», - заключила министр.

Напомним, на пленарном заседании палаты А. Гиният сообщила о закрытии договоров с украинскими поставщиками в связи с геополитической ситуацией и перебоями в работе заводов.

«Геополитическая ситуация очень сложная. На всю потребность лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов. Поставлено 50% от всего объема препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объема 1,6% или 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось из Украины», - отметила министр.