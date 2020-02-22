Новые здания для Институтов судебных экспертиз построят в трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о работе по обеспечению органов судебной экспертизы служебными помещениями, отвечающим стандартам и требованиям, для осуществления производства судебных экспертиз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения указанного вопроса министерством совместно с акимами регионов проводится соответствующая работа. Так, в прошедшем году для Институтов судебных экспертиз по Костанайской области и Западно-Казахстанской области акимами регионов выделены здания, которые полностью покрывают потребности Институтов», - написал Марат Бекетаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в Актобе для строительства здания Института за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация на сумму 94,6 млн тенге (направлен на госэкспертизу), выделен земельный участок площадью 1,5 га.

Для строительства здания в Нур-Султане акиматом столицы выделен земельный участок и республиканским бюджетом выделены средства в размере 1 462,4 млн тг. на 2020-2021 гг. (в 2020г. – 626,6 млн тг., в 2021 г. – 835,8 млн тг).

«Аналогичным образом планируется строительство здания в Шымкенте (Акиматом выделен земельный участок площадью 1,8 га. После документального оформления земельного участка будет подана соответствующая бюджетная заявка). В ряде зданий территориальных подразделений Центра проведен ремонт на общую сумму 44 млн тенге», - сообщил министр.

Помимо этого, на баланс Центра безвозмездно переданы здания территориальных подразделений министерства для размещения центрального аппарата Центра, Институтов судебных экспертиз по Атырауской, Кызылординской, Павлодарской областей и Нур-Султане.

«В целом проводимая министерством работа предусмотрена в Плане мероприятий по реализации Концепции развития института судебной экспертизы в республике до 2023 года, утвержденном приказом министра юстиции №1629 от 26.12.2018г. Реализация Концепции будет способствовать улучшению материального и социального благополучия работников данной сферы, укреплению престижа профессии и уменьшению дефицита кадров. Работа в этом направлении будет продолжена и в последующий период и находится на постоянном контроле руководства министерства», - заключил глава ведомства.