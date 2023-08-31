Новые заводы откроют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с предпринимателями Китайской Народной Республики и обсудил с ними несколько проектов. В результате встречи были подписали меморандумы о развитии двусторонних связей между Туркестанской областью и китайскими товаропроизводителями, запуске совместных проектов и обмене опытом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.



В частности, заключены меморандумы с руководством индустриальной и специальной экономической зон по открытию предприятий по сборке сельскохозяйственной техники, выпуску кабельной сети, зарядных станций для электромобилей, открытию швейной фабрики на общую сумму 3 млрд тенге.

«Туркестанский регион является новым горизонтом расширения бизнеса в Центральной Азии. Отношения между Казахстаном и Китаем в последние годы только укрепляются. Уверен, что сегодняшняя выставка даст положительные результаты среди казахстанско-китайских предпринимателей. Богатый опыт Китая дает большие возможности для наращивания потенциала Туркестанского региона. До этого мы ездили с рабочим визитом в Китай, обсудили несколько важных проектов. Сегодняшняя встреча - результат этой поездки. Акимы районов продолжают посещать крупные производственные предприятия Китая и приобретать опыт. Мы намерены обобщить этот опыт и открыть заводы и фабрики на территории области», - сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Стороны обсудили возможность создания в регионе совместных предприятий текстильного кластера и по производству пряжи, тканей и ковров в сфере обрабатывающей промышленности. Также были рассмотрены проекты, необходимые для развития автомобилестроения, электроники, цифровых технологий, робототехники, изделий из пластмасс - пластиковых игрушек, посуды и др. Были даны рекомендации по реализации проектов в с эффективным использованием транспортно-логистической инфраструктуры.

Китайская делегация, впервые посетившая духовную столицу, поделилась впечатлениями и выразила желание работать вместе. Возглавляемый делегацию Мэн Сюй Ли отметил, что главной целью визита является развитие торговли через Шелковый путь, то есть повышение торговых отношений между Казахстаном и Китаем на еще более высокий уровень.

«Мы очень рады встретиться с вами. Готовы реализовать несколько проектов. Главное - открывать заводы, согласно спросу населения. В Туркестанской области можно построить завод по сборке сельскохозяйственной техники. Мы готовы выпускать кабельные сети, зарядные станции для электромобилей, открыть фабрику по пошиву одежды. Я впервые увидел Туркестан. Меня поразила красота города. У Туркестана светлое будущее. Хочу сказать, что здесь можно работать и в направлении развития туризма. В целом, эти проекты - только начало нашего двустороннего партнерства», - сказал Мэн Сюй Ли.

На этой встрече была презентована онлайн-платформа, призванная увеличить торговый оборот между Казахстаном и Китаем. Основным преимуществом торговой платформы под названием «Илтун» является возможность покупки товара непосредственно у производителя. Цель платформы - удешевление цен на товары, повышение качества и сокращение количества спекуляций.

В Туркестане проходит выставка производителей двух стран. На мероприятии, целью которого является привлечение инвестиций в регион и экспорт местной продукции, представлена продукция около 60-ти товаропроизводителей: одежда, обувь, посуда, текстиль, электромашины, солнцезащитные изделия, электросамокаты, товары пищевой, мебельной, химической, легкой промышленности, строительной индустрии, ремесленников.

Туркестанский регион имеет высокий потенциал развития межрегиональной кооперации в нескольких направлениях.

Во-первых, в сфере обрабатывающей промышленности имеется большая возможность создания совместных предприятий текстильного кластера с производством пряжи, тканей и ковров. Также можно развивать производство пластмассовых изделий, игрушек, посуды, автомобилестроение, электронику, цифровые технологии.

Во-вторых, Туркестанская область является одним из лидеров страны по производству сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта мяса КРС и МРС составляет 80%, а экспорта фруктов - 26%. На сегодняшний день в регионе приоритетным направлением является глубокая переработка зерновых, плодоовощных, бахчевых культур и мясомолочных продуктов. Основными инвестиционными комплексами являются индустриальные зоны с готовой инфраструктурой и специальная экономическая зона «Туркестан», предоставляющая участникам различные налоговые льготы. Специальная экономическая зона расположена на 4000 га и состоит из шести субрегионов: историко-культурный центр (862 га), административно-деловой центр (1580 га), три промзоны (365 га - Орангай, 180 га - Туркестан, 35 га - Кентау) и аэропорт (967 га).

В-третьих, развитие туризма - одно из приоритетных направлений экономики области. Так, за последние три года объем инвестиций в туризм в области составил около $600 млн, ежегодно наблюдается увеличение притока туристов из иностранных государств.

В ходе визита китайская делегация ознакомилась с работой индустриальной зоны Turkistan и специальной экономической зоны.