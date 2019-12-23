Новые возможности для молодежи и женщин открывает выступление Президента – депутат маслихата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым–Жомарт Токаев открывает своим выступлением на заседании Национального совета общественного доверия новые пути и возможности для молодежи и женщин, считает депутат областного маслихата Елена Мащинская. Своим мнением об озвученных инициативах Президента РК она поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«В своем выступлении Президент РК отметил, что членами Национального совета общественного доверия с представителями госорганов проделана очень большая работа. И первый вопрос, конечно, земельный. Рациональное использование сельхозугодий. Министерство сельского хозяйства и министерство цифрового развития должны закончить пилотный проект по космомониторингу земли до 1 мая 2020 года», - отметила Елена Мащинская в разговоре с Казинформом.

Спикер подчеркнула важность поддержки социальных реформ. Перед Правительством поставлена задача обеспечить прозрачно и справедливо помощь нуждающимся.

«Президент отметил, что государство должно помогать только тем, кто действительно нуждается. Это увеличение пособий многодетным семьям. Кроме того, дети из малообеспеченных семей дошкольного возраста будут обеспечиваться продуктовыми наборами, школьники будут получать горячее питание, проезд, школьную форму и учебные принадлежности. Он также отметил, что люди с ограниченными возможностями не останутся без внимания. Если сейчас есть квота 3% (создание рабочих мест), то теперь говорится о том, что работодатели должны выделять специальные квоты. Также очень важный вопрос – перенос пятипроцентного пенсионного отчисления со стороны работодателей», - отметила Е. Мащинская.

Как добавила депутат, Президент инициировал введение обязательной 30-процентной квоты для молодежи и для женщин в избирательных партийных списках.

«Импонирует, что сегодня для молодежи и женщин он открывает новые пути и новые возможности. Это очень важный вопрос. Кроме того, Президент отметил, что демократия – это огромная ответственность, которая должна служить созиданию, а не разобщенности и развалу. На своем примере нужно показать, как можно путем созидательного диалога преодолеть любые преграды. Я думаю, что грядут хорошие реформы - и наше государство станет развиваться по-другому. Также он подчеркнул, что были учтены предложения, инициативы, обсуждение которых сопровождалось горячими спорами. И если мы хотим строить новую политическую культуру, то нужно делать это в конструктивном диалоге. Все это нашло воплощение во фразе: разные мнения – единая нация!» - добавила Е. Мащинская.