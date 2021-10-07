Новые водохранилища обеспечат поливной водой свыше 30 тысяч га земель в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Остаются актуальными в южном регионе проблемы дефицита поливной воды, из-за чего крестьянские хозяйства подчас вынуждены уменьшать посевные площади, тем самым тормозится развитие сельскохозяйственной сферы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на аппаратном совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева были рассмотрены вопросы использования водных ресурсов.

Аким отметил, что проводится постоянная работа с кыргызской стороной по вопросам обеспечения поливной водой. Помимо этого, в ближайшем будущем в Жамбылской области начнется строительство трех водохранилищ, что позволит ослабить водную зависимость от соседей.

По информации руководителя управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, на сегодняшний день область получает около 80% поливной воды через трансграничные реки Чу и Талас. Ежегодно не доходят 150 миллионов кубометров воды (40%) из реки Чу и 100 миллионов кубометров воды (17%) из реки Талас. Для решения проблемы дефицита поливной воды проводится комплексная и масштабная работа по очистке, бетонированию и модернизации водохозяйственных объектов.

В ходе совещания прозвучала информация о планируемом строительстве водохранилища Ыргайты на реке Ыргайты и Калгутты на реке Калгутты в Кордайском районе, а также водохранилище Акмола на реке Талас в Байзакском районе. На сегодняшний день получено положительное заключение гоэкспертизы.

Предполагается, что строительство трех водохранилищ на территории области позволит гарантированно подавать аграриям воду на полив в вегетационный период.

Директор областного филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев заверил, что новые водохранилища обеспечат поливной водой 34,5 тысячи гектаров орошаемых земель. За счет Европейского банка реконструкции и развития ведется реконструкция водохозяйственных объектов в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском, Кордайском и Меркенском районах области.

«Эффективное и бережное использование водных ресурсов является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня. Сейчас самое время озаботиться собственными запасами. Следует также наращивать темпы внедрения водосберегающих технологий. Необходимо решить вопросы с каналами, которые находятся в частной собственности», - отметил глава региона.

Напомним, в регионе планируется увеличить площади поливных земель в два раза - до 229 тысяч гектаров. Также принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания.

Ежегодно до 10% поливных земель в Жамбылской области не осваивается из-за нехватки поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке. В южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию АПК страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров.