Новые виды виз будут внедрены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября т.г. представлен новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В целях их реализации в рамках новой Концепции миграционной политики на предстоящие 5 лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев.

Во исполнение поручения Главы государства в рамках новой Концепции будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.

Для них будет введена «Виза для ценных навыков» с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.

Также в рамках реализации поручения Главы государства в проекте новой Концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции.

Исходя из опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тыс. долларов США в экономику Казахстана. «Инвестиционная виза» будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

Кроме того, в целях развития образовательной иммиграции в Концепции будет предусмотрено:

- расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;

- привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. При этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) «научно-педагогические визы» с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.

Реализация этой стратегической задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и, в конечном итоге, создать условия для инновационного развития человеческого капитала Республики Казахстан.