Новые виды рыб начали разводить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по разведению новых видов рыб поделились в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году уже реализовано 9 инвестпроектов в АПК по производству рыбы. Общая мощность которых составляет порядка 10 тыс. тонн с созданием 280 рабочих мест и привлечением 3,2 млрд тенге частных инвестиций. Некоторыми из указанных рыбоводных хозяйств выращиваются новые виды рыб, такие как форель, тилапия, африканский сом, которые нетрадиционны для Казахстана, но являются коммерчески привлекательные за счет получения товарной массы в короткие сроки», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, на заседании Правительства.

Наиболее крупные проекты, по его словам, реализованы в Туркестанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

«Вместе с проектами по выращиванию рыбы реализованы два проекта по переработке рыбы, которые расположены в Кызылординской области», - заключил вице-министр.



