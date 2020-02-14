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Новые входы откроют в Ботаническом саду Алматы

14 Февраля 2020 13:56
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Новые входы откроют в Ботаническом саду Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Несколько входных групп будут организованы на территорию Ботанического сада в Алматы после реконструкции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, работы по реконструкции сада закончатся в мае текущего года.

«Организованы входные группы. Раньше на территорию Ботанического сада можно было попасть только со стороны улицы Тимирязева и входная группа была там сырой, унылой, а сейчас там современные входные группы. Также для удобства жителей попасть на территорию сада можно будет с Тимирязева, со стороны Атакента, там большая зеленая зона, которая граничит между собой, и с проспекта аль-Фараби также будет организован вход», - сказал Алтай Рахимбетов,

Аким района также добавил, что проводится реконструкция фонтанов, пешеходных дорожек, которые будут экологичными, устанавливаются все возможные малые архитектурные формы, а также ведутся работы по инженерным сетям освещения и системе полива.

Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев заявил, что главным условием реконструкции являются соблюдение экологического баланса и сохранение естественной среды сада.

По его словам, обновленный Ботанический сад продолжит свою научно-исследовательскую и природоохранную деятельность, станет особой достопримечательностью города и местом отдыха горожан.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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